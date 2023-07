Арестуваха мъж, снимал щетите по сградата на военното министерство след атаката с дронове в Москва (СНИМКИ)

Мотивите му се установяват от полицията, гласи съобщението, цитирано от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Става въпрос за щаб-квартирата на ГРУ за кибероперации, където се предполага, че работи и руската хакерска група Fancy Bears. Един от безпилотните самолети, атакували Москва през изминалата нощ, е паднал в близост, както съобщи и българският журналист Христо Грозев.

Нанесени са били удари с поне два дрона по нежилищни сгради, потвърди кметът Сергей Собянин. Щетите се виждат и от доста снимки и видеа, които обиколиха социалните мрежи, въпреки че контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС твърди, че нямало сериозни поражения.

