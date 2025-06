"Арестувайте Вучич!": Поредна нощ на протести в Сърбия (ВИДЕА)

Протестите, блокадите и проявите на гражданско неподчинение, организирани от студенти и граждани в Сърбия продължават поредна нощ. Те започнаха по-малко от 24 часа след големия антиправителствен протест на 28 юни в Белград под надслов "Ще се видим на Видовден", който прерасна в многочасови сблъсъци с полицията. "Арестувайте Вучич!" и "Пуснете ги всички!", скандираха снощи събралите се хора пред прокуратурата, след като студенти от няколко факултета, участвали в протеста на Видовден, бяха арестувани. Броят на задържаните е 77, 38 са арестуваните, 22 са ранени, сред полицаите има 48 пострадали.

Citizens are blocking entire Belgrade in response to police brutality and mass arrests of students. Even the smallest intersections are barricaded. Yesterday the students declared the Vučić regime illegitimate and called everyone to commence civil disobedience. pic.twitter.com/5a6on0U9tD

По рано през деня в знак на подкрепа с арестуваните студенти бе блокиран и пътят към Земун - квартал на сръбската столица Белград, през който минава магистралния път към Централна Европа.

Протест и блокада имаше и в друг квартал на Белград - Нови Белград.

Бяха блокирани и два от мостовете на река Сава, само линейки и автомобили, в които има малки деца, можеха да преминат през изградените с контрейнери и подръчни средства заграждения. Съоръжението "Автокоманда", близо до магистралата, от която се влиза от изток в Белград, също премина под контрола на протестиращите.

Няколко централни улици и кръстовища в сръбската столица също бяха непроходими.

Протестът "Ще се видим на Видовден" постави ултиматум пред правителството да предложи на президента да издаде указ за свикването на нов предсрочен вот до 21 часа на 28 юни, като в противен случай ще бъдат предприети прояви на гражданско неподчинение.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!



Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government. pic.twitter.com/5KjpGDZGUn