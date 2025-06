Огромен протест срещу Вучич в Белград: Ескалацията засега не е неудържима (ВИДЕО)

Двама млади мъже бяха арестувани по време на антиправителствения протест, организиран от студенти в Белград тази вечер, след сблъсъци с полицията, съобщиха от МВР на Сърбия, предаде БТА.

Сръбските сили на реда са се опитали да изтласкат група протестиращи около сградата на Конституционния съд в центъра на сръбската столица, а те са се отбранявали с бутилки с вода и други подръчни средства.

🇷🇸Massive protests rock Belgrade as students demand snap elections



Tens of thousands of protesters — led by university students and anti-corruption activists — have flooded central Belgrade today, demanding early parliamentary elections and the end of President Aleksandar… pic.twitter.com/4kfNoNo680