Словашкият министър на външните работи Юрай Бланар смята, че разрешаването на проблема с пълномащабната инвазия на Русия в Украйна изисква възстановяване на комуникацията с Москва. В изказване по словашката телевизия STVR първият дипломат на страната заяви, че войната не може да бъде решена с оръжия и че подобни конфликти трябва да бъдат предотвратявани "с дипломатически средства и придържане към международното право".

"Нека се върнем към спазването на международното право и да търсим начини за комуникация с Руската федерация", призова той, въпреки че до момента диалогът с диктатора Владимир Путин и правителството му не е довел до абсолютно никакъв пробив, който и западен лидер да опита. Това наскоро призна и германският канцлер Фридрих Мерц, който обяви, че именно по тази причина няма да разговаря със стопанина на Кремъл, отказващ постоянно прекратяване на огъня в Украйна.

Пример за тотален провал в подобни действия на Запада са опитите на американския президент Доналд Тръмп да уреди край на войната.

Словашкият външен министър също така заяви, че Западът трябвало да намери начин да си сътрудничи с Русия.

