След призив за "смърт на израелските сили": Британският премиер критикува музиканти за реч на омразата (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че скандиранията "смърт на Израелските сили за отбрана" по време на фестивала Гластънбъри са "ужасяваща реч на омразата" и призова BBC да обясни как е било възможно такива сцени да бъдат излъчени. Този негов коментар идва след скандиране на рап пънк изпълнителят Боб Вилан от сцената за "Свободна, свободна Палестина" и "Смърт, смърт на Израелските сили за отбрана". След това член на ирландската рап група "Нийкап" намекна пред феновете да започнат бунт по време на предстоящото съдебно дело на друг представител на бандата.

😳Glastonbury erupts in controversy as performers chant “Death to the IDF” on stage



UK punk duo Bob Vylan led the crowd in shouting “Death to the IDF” and “Free Palestine” during their set — broadcast live on the BBC.



Moments later, Irish rap trio Kneecap took the stage with… pic.twitter.com/1MOiwIcRTp