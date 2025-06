Сателитни снимки потвърдиха: Украйна е унищожила два Су-34, други два са повредени

Спътникови снимки от днес потвърждават унищожаването на два руски Су-34 и повреждането на още два при успешен украински удар през нощта на 27 юни. Както съобщава СБУ, на мястото на удара се виждат следи от детонация на боеприпаси. Снимките от Sentinel-1 от 25 юни показват, че това наистина е била зоната на разполагане на бойните самолети Су-34.

Satellite imagery from today confirms the destruction of two Russian Su-34s and damage to two more in a successful Ukrainian strike on the night of June 27. As reported by the SBU, signs of ordnance detonation are visible at the impact site. Sentinel-1 images from June 25 show… pic.twitter.com/EvVEWEu67C