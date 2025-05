Арсенал на свободния свят: Украйна се готви да воюва с Путин без САЩ

Киев заложи на собствената си сила и бързо се превръща в "арсенал на свободния свят", но критичните уязвимости остават - това пише в нов анализ в The Telegraph.

През зимата на 2024 г., когато оръжейните доставки от Съединените щати бяха прекъснати, Украйна вече произвеждаше, търсеше и купуваше оръжия, както самостоятелно, така и с подкрепата на съюзници. Страната подготвяше резервен план за деня, в който жизненоважната американска военна помощ може да бъде прекъсната. Последните военни пакети от САЩ, подписани от Джо Байдън, ще свършат до лятото, така че тази перспектива не е далеч.

Мнозина считат, че споразумението за подземните ресурси, многократно отлагано, но най-накрая подписано от Киев и Вашингтон, ще проправи пътя за по-нататъшни доставки на оръжие. Това обаче не предполага никакви конкретни гаранции за сигурност или ясни ангажименти относно военна помощ от САЩ за Украйна.

И макар администрацията на Тръмп да заяви пред Конгреса, че ще одобри износ на оръжие за Киев на стойност поне 50 милиона долара (37 милиона британски лири) - той ще е търговски т.е. не "грантове", Украйна и нейните европейски съюзници знаят, че американската помощ няма да трае вечно.

Микола Белесков, старши анализатор в Националния институт за стратегически изследвания в Киев, коментира следното: Мисля, че един момент често се пренебрегва, когато се обсъжда темата "изнудване с военна помощ" от САЩ. При всеки сценарий помощта в крайна сметка ще приключи: дори ако Украйна се съгласи с мирната рамка, която САЩ настояват. Тогава какъв е смисълът да се съгласяваме на подобна сделка, ако помощта така или иначе ще приключи?".

Ако доставките на американско оръжие не бъдат възстановени, Украйна ще се изправи пред сериозни проблеми. Колко сериозни са, засега можем само да гадаем. Това е сложно уравнение и Володимир Зеленски и неговите помощници го решават от 2023 г. След неуспешната лятна контраофанзива и руския пробив от Авдеевка до Покровск, Киев реши да разчита на себе си. Тогава той положи основите на своята стратегия за оцеляване. За разлика от западните си партньори, Украйна играе дългосрочна игра.

"Бойното поле се променя на всеки шест месеца – това е, което отличава този военен конфликт от другите. Скоростта на въвеждане на иновации ни дава предимство пред врага", обяснява Александър Ярмак, сержант от безпилотните войски на украинската армия.

Това е едновременно просто и сложно: същите фактори, които пречат на победата, пречат и на поражението. Американските оръдия и снаряди все още са жизненоважни, но вече не диктуват хода на боевете. Тяхното място до голяма степен е заето от дронове.

През последната година Украйна е произвела над 2 000 000 FPV дрона и хиляди други за поразяване на ценни цели, включително складове за боеприпаси и петролни съоръжения, на обхват до 1700 км. С новия си арсенал от FPV дронове Украйна създава зона на поражение с ширина 15 километра по фронтовата линия. Така се парализира руската логистика и забавя настъплението на противника. Това е една от причините, поради които от известно време щурмовите части на Владимир Путин са блокирани в Източна Украйна.

Това е поглед към войната на бъдещето. Нарастващата армия от роботи ще действа на сушата, в морето и във въздуха, извършвайки удари, поставяйки мини, евакуирайки ранените, доставяйки провизии и дори служейки като ретлансатори, за да се разшири обхвата на действие на други машини. Сега части като 13-та бригада на Националната гвардия на Украйна атакуват северната граница с Русия, използвайки само дронове.

