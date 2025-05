Ванс шокиран, че руснаците искат твърде много. Тръмп с футболна идея за край на войната (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви на 7 май, че Русия „иска твърде много“, за да сложи край на войната с Украйна. В Белия дом били разочаровани на фона на опитите на Доналд Тръмп да донесе мир в нападнатата от диктатора Владимир Путин страна. Явно във Вашингтон най-накрая стигат до заключението, което можеха да извлекат доста по-рано - че стопанинът на Кремъл не възнамерява да води добросъвестни преговори и че няма да отстъпи от максималистичните си цели.

В речта си пред Мюнхенската среща на лидерите в американската столица в сряда Ванс заяви, че САЩ се фокусират върху дългосрочно споразумение. Русия обаче отхвърли призива на Щатите за 30-дневно прекратяване на огъня, приет от Украйна още през март. Москва заяви, че подобна временна пауза не е в стратегически интерес за нея, тъй като би позволила на Украйна да се прегрупира. Същия аргумент използва ответната страна. Междувременно Путин обяви тридневно примирие, но само за да може да проведе Парада на победата на Червения площад в Москва на 9 май.

Още: България с официален отговор на обвинението на Путин, че имаме вина за войната в Украйна

Джей Ди Ванс подчерта, че Русия вероятно ще трябва да направи отстъпки - знак, че администрацията на Тръмп е готова да стане по-агресивна спрямо Путин.

Снимка: Джей Ди Ванс, Getty Images

„Руснаците искат определен набор от изисквания, определен набор от отстъпки, за да се сложи край на конфликта. Смятаме, че те искат твърде много. Има огромна разлика между тяхната позиция и тази на Украйна“, каза той, цитиран от Politico.

Думите му идват в контекста на условията на Путин да бъдат признати официално за руски незаконно анексираните 4 украински области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка. Руската федерация няма 100-процентов контрол над нито една от тях, като в най-голям мащаб владее Луганска област. Наскоро в американските медии изтече и план на Тръмп, според който Щатите били готови да признаят де юре Крим за руски. Все още няма официална позиция на Вашингтон за съдбата на окупирания от Москва през 2014 г. украински полуостров.

Ванс заяви, че следващата стъпка е да се накарат Украйна и Русия да се съгласят да разговарят помежду си. „Бихме искали и руснаците, и украинците действително да се споразумеят за някои основни насоки за сядане и разговори помежду си. Това е следващата голяма стъпка, която бихме искали да направим", посочи вицепрезидентът на САЩ.

Още: Преди 25 години: НАТО не ни дразни, Русия има нужда от силна Украйна. Как се променяше реториката на Путин

В същото време Доналд Тръмп лансира поредната си екстравагантна идея, която звучи смехотворно предвид сериозността на геополитическата ситуация. Според думите му, цитирани от BBC, разрешаването на националния отбор по футбол на Русия да участва в Световното първенство през 2026 г., може да послужи като стимул за прекратяване на войната в Украйна.

„Искаме те да спрат. Пет хиляди млади хора биват убивани всяка седмица, най-вече украинските и руските войници, но също и хора в градовете“, каза Тръмп пред ръководителя на световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино.

Donald Trump stated that allowing Russia’s national football team to participate in the 2026 FIFA World Cup could serve as an incentive to end the war in Ukraine.



And what do you think? pic.twitter.com/EmwpqcbIAE