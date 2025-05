524 свалени и неизвестно колко не: Най-голямата атака с дронове на Украйна срещу Русия

"Системите за противовъздушна отбрана унищожиха 5 управляеми ракети "Нептун" с голям обсег, 6 управляеми авиационни бомби JDAM и 2 произведени в САЩ ракети от ракетна система за залпов огън HIMARS, както и 524 безпилотни летателни апарата от авиационен тип". Това дословно е съобщението на руското военно министерство за преживяната гръмотевична нощ от Русия заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна.

За ракетите "Нептун" информация от руски телеграм канали сочи, че са използвани срещу цели в Крим. Последствията от тази невероятно мащабна украинска операция срещу Русия:

Over 50 planes are stranded at St. Petersburg’s Pulkovo Airport after Moscow airports closed due to drone attacks. Planes are waiting on the tarmac for up to 2 hours, as there aren't enough boarding stairs. https://t.co/DtZWJZSvIi pic.twitter.com/RNd1SV51iB