Атака с дронове и удар срещу един от най-големите руски заводи за микроелектроника (ВИДЕО)

Пореден случай на атака с дронове в малките часове на денонощието в Русия.

Този път атаката е била в Брянска област. Цел изглежда е бил заводът "Кремний ЕЛ". Това е едно от най-големите руски предприятия за микроелектроника.

По официални данни на руското военно министерство тази нощ над Брянска област са свалени 4 дрона. Но видеокадри от мястото на събитието показват поне една голяма експлозия на земята, в района на завода.

