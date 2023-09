Атака с дронове спря тока в Брянск, обстрел и в Белгород (ВИДЕО)

След атаката е прекъснат токът – ударена е подстанция: ВИЖ ВИДЕО!

Същевременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм за атака както в Белгород, така и в Белгородска област. По думите му, руската ПВО се е задействала и няма данни за щети и пострадали поне по предварителна информация. Също в Телеграм руското военно министерство твърди, че са неутрализирани 9 снаряда от залпова система "Ураган", изстреляни по цели в Белгородска област. Припомняме, че там завръщане обяви руският Легион "Свободна Русия": Резултатът от украинската контраофанзива в числа и закана за щурм на Кремъл (ВИДЕО)

И през миналото денонощие имаше атаки с дронове в Белгород, Курск и Брянск, като в Белгородска област беше спрян токът на 5 населени места:

Ukrainian Explosive Drones Attacks Continue on Russian Civilian Areas with Hospital Among Hit



Three 🇷🇺 regions - Belgorod, Kursk, Bryansk - dealt with the UAVs overnight, Kursk's Governor reporting an electrical substation hit with supply cut to 5 villages and a hospital.



In… pic.twitter.com/qHSAapZhCJ