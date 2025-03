Авторката на "Хари Потър" се намеси в транссексуален скандал в детската градина

Авторката на поредицата "Хари Потър" Джоан К. Роулинг се намеси в транссексуален скандал в британска детска градина. За случая съобщава британското издание Daily Mail. Става въпрос за отстраняване на дете на около 3-годишна възраст от детска градина, като причината за това е "проява на трансфобия или хомофобия от страна на детето". Писателката описа като „тоталитарна лудост“ решението и заяви, че всеки възрастен, който наказва малко дете за разпознаване на биологичния пол, е „опасен фанатик“ и не трябва да се допуска близо до деца.

59-годишната авторка е и активистка за правата на жените, а случаят предизвика осъждане от други групи за правата на жените.

„От време на време крайностите на джендър идеологията извеждат история, която изглежда твърде налудничава, за да й се повярва. Такъв пример е отстраненото малко дете от детска градина поради така наречената „трансфобия" или хомофобия", коментира Хелън Джойс, директор на застъпничеството в благотворителната организация за правата на човека Sex Matters.

This is totalitarian insanity. If you think small children should be punished for being able to recognise sex, you are a dangerous zealot who should be nowhere near kids or in any position of authority over them. https://t.co/IZI0sP58ss