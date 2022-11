Азербайджан и Армения обещаха да не воюват за Нагорни Карабах

Руският президент Владимир Путин влезе в ролята на посредник и се срещна с азербайджанския президент Илхам Алиев и с арменския премиер Никол Пашинян в руския черноморски град Сочи. Припомняме, че Русия разположи контингент военни, когато конфликтът за Нагорни Карабах се разгоря още преди старта на войната в Украйна.

Миналия месец се стигна до сблъсъци между Армения и Азербайджан, при които загинаха над 200 души. До сблъсъците се стигна въпреки постигнатите през миналата година и през 2020 г. споразумения за намиране на мирно решение на разногласията между двете страни.

"Споразумяхме се да не използваме сила и да не прибягваме до заплахи за употреба на сила, да обсъждаме и да решим всички проблемни въпроси само на базата на взаимното зачитане на суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите", се казва в съвместно изявление на двете страни.

В неделя, 30 октомври, в Нагорни Карабах имаше голяма демонстрация, с искане анклавът да стане част от Армения.

Пашинян: Мандат на руските миротворците до 20 години в Нагорни Карабах

Rallies are also taking place in Nagorno-Karabakh today.



The protesters are in favor of the independence of Artsakh (the Armenian name for Nagorno-Karabakh) and are against the republic becoming part of Azerbaijan. pic.twitter.com/sVbAslOUmI