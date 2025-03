Бедствие на испански остров: Наводнения отнесоха коли в морето (ВИДЕО)

Големи наводнения удариха популярния испански ваканционен остров Гран Канария. За бедствието съобщава Daily Mail. Обилните валежи са превърнали за кратко улиците на острова в буйни реки, а десетки автомобили бяха отнесени в морето от калната вода, а други бяха завлечени под мостове на острова. Междувременно в Тенерифе най-малко 80 души са били блокирани в супермаркет, според съобщения в местните медии.

Състояние на „предварителна тревога“ беше издадено от властите на Канарските острови в събота. В понеделник испанската национална метеорологична агенция, издаде червена тревога в Гран Канария, тъй като проливните дъждове се очаква да продължат и тази седмица. Властите обаче казаха, че условията ще се подобрят до сряда, без да има други предупреждения за времето. ОЩЕ: Наводнението донесе крокодили: Хиляди напуснаха домовете си в Австралия (ВИДЕО)

Moment flash flooding in Gran Canaria swipes car out to sea pic.twitter.com/tXHwKLTez3