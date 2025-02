Наводнението донесе крокодили: Хиляди напуснаха домовете си в Австралия (ВИДЕО)

Месечен дъжд падна само за три дни в части от Северен Куинсланд в Австралия, където наводненията принудиха хиляди хора да напуснат домовете си, а крокодили бяха забелязани в наводнени води, предава Al Jazeera. Стана ясно, че количествата дъжд, които са се изсипали върху Куинсланд само за няколко дни, са количествата, които по принцип падат за цяло лято, допълва картината на бедствието CNN.

Австралийското бюро по метеорология разшири предупреждението за лошо време в понеделник за големи части от крайбрежието, като каза, че „днес са възможни силни гръмотевични бури с обилни до интензивни валежи“. В някои райони са паднали до един метър валежи през последната седмица и са издадени предупреждения за големи наводнения за райони по протежение на шест реки, които текат доста над нивата на наводнения. ОЩЕ: Поройни дъждове причиниха наводнения в Сицилия (ВИДЕА, СНИМКИ)

Months’ worth of rain have fallen in just three days in parts of northern Queensland in Australia, where floods have forced thousands of people from their homes and crocodiles have been spotted in flood waters. pic.twitter.com/8tYlFFDZqp