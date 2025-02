Силните бури и наводнения в източната част на САЩ взеха жертви (ВИДЕА)

Най-малко 14 души са загинали, а няколко други остават в неизвестност в източната част на Съединените щати. 12 от загиналите са в щата Кентъки, който от няколко дни е изправен пред сериозни наводнения, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти. "Броят на загиналите в Кентъки вече е 12", заяви губернаторът на щата Анди Бешър. Това е с трима повече от броя на загиналите в щата през предходния ден.

Ден по-рано губернаторът демократ заяви, че повечето от жертвите са били блокирани в автомобилите си от придошлите води. Бурята, съчетаваща силни ветрове, наводнения, проливни дъждове, а скоро и застудяване, връхлетя и няколко други щата в източната част на страната.

"До момента имаме един потвърден смъртен случай и няколко души в неизвестност", заяви по-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния Патрик Мориси на брифинг, като подчерта, че причина за това са "големи наводнения".

#WYMT #WYKT #EKY #Kentucky #Flood #Flooding These was taken when neighbors rescued me. They went towards Fleming-Neon and turned around to drop me home. You can see, I was not the only one that got stuck on highway 317. pic.twitter.com/1do3ZuAj2R