Белият дом: Байдън не е предупредил Зеленски за руска инвазия в Украйна

Появи се информация, че Байдън е предупредил украинския си колега, че има "явна възможност" Русия да предприеме военни действия спрямо Украйна през февруари. Стряскащата военна прогноза не беше спомената в официални изявления на Белия дом или Зеленски.

Малко по-късно говорителят на Съвета за национална сигурност Емили Хорн определи доклада като „напълно неверен“.

Зеленски съобщи в Twitter, че е обсъдил по телефона с президента на САЩ дипломатическите усилия за деескалация и съвместните действия, както и възможностите за финансова подкрепа за Украйна.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig