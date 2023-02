Било само реквизит: Отнеха палтата на вдовиците на загиналите руски войници (ВИДЕО)

Една от жените във видеото се е свързала с канала като разказала, че освен тя самата поне още три жени са били принудени да върнат палтата след снимките. Първоначално им било обяснено, че кожените палта са с лошо качество и ще им дадат други.

След многобройни безуспешни обаждания до една от организаторките на акцията, представила се като Олга Василиева, накрая на жените им било казано, че е станала грешка и палтата са предназначени за други хора.

Освен това злополучната участничка в клипа, останала без палто, обяснила още пред канала, че информацията, че ще се раздават палта тя получила на работното си място. На нея и останалите участнички им били обещани "скъпи подаръци от Москва" за нещата, които трябва да говорят пред камерата.

Жената каза, че това е обичайна практика и че често "вдовиците", показвани на снимките и видеоклиповете, са фалшиви." Жените се съгласяват да участват, за да получат някакви вещи в замяна на това, което се иска от тях да кажат. "Това често се случва, нещо се носи от Москва и се снима, ние винаги сме благодарни", обяснява жената.

Припомнете си клипа с палтата (ВИЖТЕ най-долу):

🤡 The widows of eliminated mobiks from the so-called "DPR" were given fur coats as compensation for the death of a relative. Judging by the video, they are happy.



Did they really run out of Lada cars so they began handing out fur coats? pic.twitter.com/R37frfV8Ff