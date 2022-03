Бившият главнокомандващ на НАТО каза кога свършва войната в Украйна. Ще помогне ли Китай на Русия? (ВИДЕО)

Бившият командващ на силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Бен Ходжис е убеден, че в рамките на десетина дни Русия ще спре активните военни действия в Украйна. Това заяви самият той в интервю за MSNBC.

"Не притежавам кристално кълбо. Но Русия изглежда предприе тактика за смазване на украинските градове. За да го стори обаче, ѝ липсват три неща – време, достатъчно войници и достатъчно амуниции", коментира Ходжис. За да стане това обаче, американският генерал посочи, че доставките на оръжие за Украйна от Запада не трябва да спират – за да могат украинските сили да продължават да унищожават руската военна техника.

"В момента ситуацията прилича малко на състезание. Ако доставяме достатъчно оръжие на Украйна и им помагаме, а руснаците не променят ситуацията с логистиката си, то очаквам спиране на активните военни действия от руска страна", каза Ходжис.

Within 10 days Russia will cease its active war



This was stated by Lieutenant General Ben Hodges, who previously commanded the U.S. ground forces in #Europe. He believes that to continue the war of attrition #Russia lacks three things: time, manpower and ammunition. pic.twitter.com/Sey9PPWCI7 — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Във връзка с тези думи, телевизия Nexta препубликува в своя профил в Twitter информация на CNN, че Русия иска помощ от Китай – при това невоенна помощ, включително пакети за бърза храна, които се ползват на фронта.

Russia asks #China to help... with food



According to two CNN sources, among #Russia's requested aid are packaged non-perishable military food kits, known in the United States as "ready-to-eat meals". pic.twitter.com/9kbbHSoTPi — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Британският вестник Financial Times също публикува материал, базиран на информация от САЩ. Спорд нея, Русия е поискала военна помощ от Китай – както военно оборудване, така и помощни средства. От китайското външно министерство категорично отрекоха. Информацията обаче излезе точно преди срещата на Джак Съливан, един от най-важните военни съветници на администрацията на Джо Байдън, с китайския му колега Жанг Джиеши в Рим. Това е първата среща на толкова високо ниво между САЩ и Китай, откакто Русия нападна Украйна.

Показателно е, че китайските държавни медии заемат проруска позиция и агенция "Синхуа" публикува "разследване" със сателитни данни за предполагаеми американски биолаборатории в Украйна.

ОЩЕ: Руски експерт: Разработването на биологично оръжие в Украйна е умишлена лъжа

Руски професор: Биооръжие в Украйна? Пълни глупости, истински позор (ВИДЕО)

Chinese state agency Xinhua runs a "satellite investigation" showing purported US biolabs in Ukraine. Xinhua quotes Russian statements and gives credence to Russian accusations about, e.g., the use of animals to spread viruses. pic.twitter.com/1LjePoYc9H — ChinaObservers (@chinaobservers) March 13, 2022

Междувременно, Сухопътните сили на Украйна публикуваха на страницата си във Фейсбук пример какво се случва с руската военна техника. Става въпрос за няколко снимки на затънали буквално до ушите в калта руски танкове. "Дори родната земя ни помага", пише в публикацията.

Украинската армия публикува и видео на стрелба с ракети, за която твърди, че е извършена от украинска артилерия.

Продължаващата икономическа война

Според телевизия Nexta, в топ 30 на най-големите рекламодатели на Русия досега над половината са чуждестранни – 16. 13 от тях вече се изтеглиха от страната – това означава сериозни загуби за руската икономика.

#Russia will lose billions on the advertising market.



In the top 30 largest advertisers in Russia, more than half of them are foreign brands.



Thirteen out of 16 have already announced their withdrawal from Russia and the suspension of business. — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Продължава и налагането на санкции срещу Русия от най-могъщите икономики в света. САЩ включиха в санкционния си списък още 11 руснаци, всичките директно свързани с руската военна машина. Сред тях са 8 заместник-министри по отбраната на Русия. Япония също наложи санкции – срещу 17 руснаци, включително руски депутати.

US State Department imposes sanctions on 11 high-ranking #Russian defense officials



They included the head of the Russian Federal Guard Zolotov, Federal Service for Military-Technical Cooperation's Shugaev, Rosoboronexport's Mikheev, and 8 deputy defense ministers — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

#Japan imposes sanctions against 17 #Russian individuals



Among them are State Duma deputies, Renova Group owner Viktor Vekselberg and relatives of Yury Kovalchuk. pic.twitter.com/lNM73cO7Ns — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

