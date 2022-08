Близкият до Путин Стивън Сегал посети окупирания Донбас, снима филм за войната (СНИМКИ)

Във вторник руският ТВ-водещ Владимир Соловьов сподели снимки от визитата на Сегал в окупираната част на Източна Украйна. Кадри се появиха и в Twitter профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA. На тях се вижда, че актьорът наблюдава останките от взривения затвор в Еленовка.

Actor @sseagalofficial decided to visit occupied #Donbas. He had a look at the former penal colony in #Olenivka, #Donetsk region, where 53 #Ukrainian prisoners of war were murdered. pic.twitter.com/lH35OMVNnN