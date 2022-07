Азов: Започваме лов на замесените в масовото убийство на украинските военнопленници в Еленовка

Руското командване се опитва да представи обстрела като дело на украинската армия. От Въоръжените сили на Украйна обаче категорично отрекоха. Те обявиха, че няколко дни по-рано военнопленниците от "Азов" са били прехвърлени в отделна сграда в Еленовка и именно тя стана обект на обстрела. По последни данни загинали са 53-ма украински военнопленници, а 75-ма са ранени.

От канцеларията на президента Володимир Зеленски обявиха, че с подобни действия руската страна се опитва да наруши споразуменията за размяна на военнопленниците, които се предадоха в завода "Азовстал" в Мариупол при определени гаранции. Ударът на руснаците е бил внимателно планиран, каза Михайло Подоляк, съветник на президента на Украйна. "Руснаците умишлено и цинично избиха украински пленници и това ще бъде разследвано от Главната прокуратура и от международните следствени органи. Очевидно, усещайки приближаването на тактическото поражение, Русия прибягва до нови канибалски провокации“, добави той, цитиран от УНИАН.

Olenivka. A classic, cynical and elaborate false flag operation. Planned strike that was carried out by 🇷🇺 troops to blame Ukraine. We know that RF transferred part of the 🇺🇦 defenders to this barrack a few days before the strike and shelling from the 🇷🇺 side were recorded. 1/2