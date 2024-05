Пращаме войници, ако Русия пробие в Украйна: Предупреждение от Полша и Прибалтика (ВИДЕО)

Сигналът от прибалтийските държави не представлява окончателно приета и твърдо решена политика, но е вариант, който е считан за реалистичен. При това положение НАТО ще влезе в директен военен сблъсък с Русия, коментира германската медия. "Тези, които искат да ограничат войната чрез ограничена помощ за Украйна, рискуват да я изпуснат от контрол", коментира Der Spiegel, визирайки германския канцлер Олаф Шолц и американския президент Джо Байдън.

Материалът излезе след като Швеция изрично посочи, че Украйна може да използва доставяните от Швеция оръжия за удари по цели на руска територия. "Украйна е жертва на непровокирана и незаконна война от Русия. Украйна има право да се защити според принципите на международното право – чрез военни действия на територията на агресора", е шведското послание. Специално става въпрос за Харковска област и руският пробив там – всички военни експерти са съгласни, че удари в руския тил сериозно ще възпрепятстват руската операция, но САЩ и Германия все още не дават разрешение техни оръжия да се ползват за това. Администрацията на Байдън води вътрешна дискусия по въпроса, като има изявления пред медиите, че скоро ще има решение, докато Олаф Шолц категорично е против, Италия - също. На този фон Sky News публикува материал, според който Русия ще произвежда и "рехабилитира" 3 пъти повече снаряди от Запада през 2024 година - 4,5 милиона спрямо 1,3 милиона, като цената на един руски снаряд ще е около 1000 долара, докато западните (натовските) ще са по 4000 долара бройката. Западните снаряди обаче са много по-надеждни като точност - пред Sky украински командир, водещ част в Харковска област, коментира, че с между 1 и 3 снаряда бива унищожавана всяка посочена от командването руска цел: Стар враг на Путин прогнозира какво ги чака Украйна и Европа (ВИДЕО)

Sweden allows Ukraine to strike on Russian territory with its supplied weapons.



"Ukraine is subject to an unprovoked and illegal war of aggression by Russia. Ukraine has the right under international law to defend itself through acts of war directed against the territory of the… pic.twitter.com/nw1fIqC8Er — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2024

Руска реакция

Бившият руски президент и ексруски премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, заплаши Полша да се превърне в "радиоактивна пепел" в отговор на забележките за използването на ядрени оръжия, направени от полския външен министър Радослав Шикорски.

Шикорски заяви пред британския вестник "Гардиън" как САЩ уж биха реагирали на руско използване на ядрено оръжие срещу Украйна. "Американците са казали на руснаците, че ако взривите ядрена бомба, дори и да не убие никого, ние ще ударим всичките ви цели (позиции) в Украйна с конвенционални оръжия, ще ги унищожим всичките", каза той пред вестника, предаде БТА.

Медведев отговори в платформата "Екс", че САЩ не са казали нищо подобно, тъй като "те са по-предпазливи". "Удар на американците по нашите цели означава да започнат световна война и един външен министър, дори на страна като Полша, трябва да разбира това", написа Медведев.

Полският президент Анджей Дуда е поискал тактически ядрени оръжия от САЩ да бъдат разположени в Полша, заяви Медведев. "Варшава няма да бъде пропусната и със сигурност ще получи своя дял радиоактивна пепел. Това ли е, което наистина искате?" добави той.

През април Дуда беше заявил, че Полша, която е един от най-силните поддръжници на Украйна, е готова да приеме ядрени оръжия на НАТО като противовес на разполагането на руски тактически ядрени оръжия в Беларус, припомня ДПА.

По време на мандата си като президент от 2008 до 2012 г. Медведев беше смятан за ключова фигура в руската либерална политика. След нашествието в Украйна обаче той се превърна в един от най-големите хардлайнери и редовно защитава войната с подстрекателски постове в социалните мрежи.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната дневна сводка на украинския генщаб, има понижение на интензивността на военните действия на дневна база – 95 бойни сблъсъка по целия фронт, т.е. с 15 по-малко. Най-горещо си остава Покровското направление (на запад от Авдеевка) – 31 бойни сблъсъка за денонощието, като изрично посочени места на боеве са селата Сокол и Уманско, които се намират съответно на северния и на южния фланг на линията на боевете. В сводката пише специално, че има руски успехи, без уточнение къде – според популярният украински телеграм канал Deep State, Нетайлово е превзето от руснаците (най-южната точка на линията на боеве в Покровското направление), има и руски напредък в района на Новоалександровка, Очеретино и Сокол. "Появата в интернет на видео с руски знамена в центъра и в западните покрайнини на Нетайлово свидетелства за приключване на разчистването на заеманата досега част от в селото от украинците", пише и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Каналът предупреждава обаче, че все още вероятно има украински позиции в близост до Нетайлово - западно от път C051801 и северно от река Водяная т.е. че украинската армия държи позиции на висок терен, важни и за боевете в Красногоровка, на юг, Кураховско направление. (КАРТА) В Красногоровка боевете не спират, но руснаците лека-полека заемат нови позиции и са в центъра на населеното място, според обзора на руския пропагандист и военен анализатор Семьон Пегов – данни за това има от няколко дни.

Two Russian tanks converted to blyatbarns, attacking Ukrainian positions. Both were taken out by FPV drones. pic.twitter.com/93J40rmijW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2024

Интересно признание прави "Рибар" за Новоалександровка – имало руско нападение с бронирана техника там, обаче атакуващата група попаднала под обстрел и сега не е ясно какъв е резултатът. А при Сокол 47-ма украинска бригада активно прави контраатаки, добавя руският канал.

Нямат край и руските самоубийствени атаки с мотоциклети - поредни примери:

Ако обаче се сумират Харковска област и Купянското направление, там е имало общо 34 бойни сблъсъка – двете направления са тясно свързани. В Харковска област основният руски натиск е бил в спомагателното направление към Липци, докато в Купянското направление боевете са по целия фронт, конкретно в Петропавловка още продължават (7-8 километра източно от Купянск). И политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке обаче вече счита Ивановка за превзета – заради геолокализирани видеокадри на издигане на руското знаме (КАРТА). Ивановка е на 20 километра югоизточно от Купянск - "Рибар" уточнява, че остава неясно дали руската армия е напреднала по железопътната линия между Кисловка и Ивановка, което е далеч по-важно. "От една страна, това би било съвсем логично, от друга страна, украинските въоръжени сили най-вероятно са издигнали опорни точки в широки горски пояси от двете страни на магистралата", пише каналът. А Русия обяви Берестово за превзето – намира се в най-южната точка на направлението и е важно за Северск, който е най-крайната северна точка в Краматорското направление, на 30-тина километра от основните боеве – там най-важните боеве са за Часов Яр и няма особена промяна в ситуацията. Deep State обаче казва, че при Берестово има руски напредък, но не и че населеното място е изцяло в руски ръце, "Рибар" също смята, че Берестово е само частично превзето от руснаците: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

FPV operators from the 225th separate assault battalion destroyed yet another T-90M on the outskirts of Chasiv Yar.



Again, it didn't make a 'breakthrough'. pic.twitter.com/G5AJyJkXoL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2024

Що се отнася до Харковска област, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, прави обобщение: Като цяло Русия предислоцира части с обща численост 30-35 000 души и не по-малко от 1500 единици въоръжение и военна техника, за да може да атакува в Харковска област. В това число влизат дори части на "Росгвардия" т.е. не военни, като Машовец изчислява, че общо в Белгородска област има 30 000 – 32 000 войници, а в Курска област – 17 500 войници. С тази сила, според украинския военен анализатор, руското командване си поставило за цел "най-смели задачи, дори от най-фантастичен характер".

Машовец анализира, че непосредствената основна цел на руснаците е развитие на военните действия по остта Шебекино – Волчанск (Вовчанск) - Бял кладенец - Болшой Бурлук. Спомагателното руско направление е Устинка – Липци. Съответно, крайната цел на руснаците е превземане на Вовчанск и достигане на линията Първомайско – Болшой Бурлук, както и овладяване на Липци и достигане на линията Слобожанско – Весело. Очевидната руска цел е тилът на украинската армия в Купянското направление т.е. цялата територия на Харковска област на изток от каскадата на резервоарите Северски Донец, подчертава Машовец.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски вече заяви публично, че Русия събира сили за нова атака от Белгородска област към Харковска - по направлението Грайворон - Борисовка - Пролерарски район, към Золочив и Богодухов. От Богодухов върви магистрала P-45 към Суми: Русия събира нова военна групировка на границата ни: Зеленски с обръщение към света от Харков (ВИДЕО)

Интересна новина и от Русия - ирански разузнавателен дрон "Мохаджер", въоръжен с ракети, се е разбил в Курска област, но руски пропагандни канали в Телеграм се опитват да го представят за "Байрактар".

ОЩЕ: Половин милион руски военни жертви по-късно: Путин върви към ядрен съюз с Ким Чен Ун (ВИДЕО)