Близък до Тръмп предупреди Путин с план за Украйна. Покровск се държи, впечатляващ украински удар в Часов Яр (ОБЗОР-ВИДЕО)

Кърт Волкър, който беше специален представител на САЩ за Украйна по време на първия мандат на Доналд Тръмп, прогнозира, че новоизбраният президент ще призове диктатора Владимир Путин да прекрати военните действия и ще го предупреди, че ще увеличи значително натиска върху Москва, ако това искане не бъде изпълнено. Ако издирваният от Трибунала в Хага руски лидер откаже да прекрати войната в Украйна, то републиканецът ще „отвори шлюзовете“, твърди Волкър.

Той има предвид, че Тръмп ще позволи на Киев да заеме толкова пари, колкото иска, и да купува всякакво военно оборудване, което желае, като същевременно ще затегне санкциите срещу руския петролен и газов сектор. „Смятам, че тези неща ще имат за цел да накарат Путин да заключи: „Добре, време е да спрем“, каза Волкър, цитиран от ABC.

Новоизбраният президент на САЩ обяви официално, че подготвя среща с руския диктатор. Първоначално Тръмп говореше как ще прекрати войната "за 24 часа", след като встъпи в длъжност на 20 януари, но впоследствие призна, че преговорите ще са много сложни: "Спирането на войната ще е трудно": Тръмп заговори за прекратяване на конфликта в Украйна до 6 месеца (ВИДЕО).

Германия може да прати миротворци в Украйна, Меркел с нова позиция за Киев и НАТО

Германия може да обмисли възможността за изпращане на свои военнослужещи в мироопазваща мисия, която да следи за евентуално прекратяване на огъня в Украйна, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 18 януари. Идеята за изпращане на европейски мироопазващи сили в Украйна набра сила през последните месеци. Страните от ЕС се подготвят да играят по-голяма роля в отбраната на Киев, след като Тръмп встъпи в длъжност.

На въпрос дали Германия е готова да изпрати войски в Украйна в случай на споразумение за прекратяване на огъня, Писториус посочи, че Берлин е отворен за тази идея. „Ние сме най-големият партньор на НАТО в Европа. Очевидно е, че ще имаме роля“, заяви jfx в интервю за германската медия Suddeutsche Zeitung. Въпросът „ще бъде обсъден в подходящия момент“, каза още Писториус.

В речта си на новогодишния прием на Християндемократическия съюз (ХДС) в Северен Рейн-Вестфалия бившият германски канцлер Ангела Меркел обяви позиция, която е съвсем различна с тази, докато беше на власт. Тя заяви, че трансатлантическото партньорство е по-важно от всякога за Украйна. „Нападението на руския президент Владимир Путин разруши принципа на териториалната цялост, който е в основата на следвоенния ред в Европа“, каза Меркел, цитирана от Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тя заяви, че само чрез обединени усилия на НАТО със силно ръководство от страна на САЩ могат да бъдат осуетени амбициите на Путин и да бъде запазен суверенитетът на Украйна.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

Сраженията по протежение на фронтовата линия в Украйна и в руската Курска област, където украинците водят трансгранична кампания от август 2024 г. насам, отново доближават 200 на дневна база. За изминалото денонощие Генералният щаб на украинската армия отчита 199 бойни сблъсъка - с 25 повече спрямо предходните 24 часа. Руснаците са хвърлили 37 авиобомби КАБ по украинските позиции за изминалия ден, като в предишната сводка на генщаба, касаеща 17 януари, нямаше данни за използвани авиационни бомби. Използваните снаряди от руснаците за денонощие отново достигат 5000, както преди две денонощия, има увеличение и на броя ползвани от руснаците FPV дронове - 2420 спрямо 2100.

Покровското направление е абсолютен „рекордьор“ по интензивност на сраженията – руските сии са осъществили цели 98 пехотни атаки, като според украинския генщаб всички те са били отблъснати. Самият град Покровск също е посочен като зона на боеве. Най-горещо е по южния фланг – от запад на изток: Удачно, Котлино, Зверово, Пищане, Шевченко, Лисовка и т.н. Няма значими руски успехи по линията Николаевка – Мирноград, т.е. северния фланг на Покровск, както очете и преди денонощие украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба.

Руските медии разпространиха информация, че руснаците вече са влезли в Покровск, но украинското командване отрича - доказва го видео на украински военни с командира им на жп гарата в Покровск:

AFU soldiers inside Pokrovsk. Russian media have spread information that Russians have already entered Pokrovsk but this is denied by the Ukrainian command. pic.twitter.com/7v1jKzziAY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 18, 2025

"Губим града точно сега, в момент, в който руснаците настъпват", пише украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар". А анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке предава думите му в профила си в X, като добавя, че украинците използват само дронове "камикадзе", за да спрат настъпващите сили на врага - "тактика, която е напът да се провали", твърди Рьопке.

Руснаците събират ударна група, съставена от части на 2-ра и 41-ва обединена армия, южно от Покровск, вероятно като част от продължаващите си усилия за засилване на настъпателните операции южно и югозападно от града, според Константин Машовец.

Съобщава се също, че руското военно командване е прехвърлило елементи от второ подразделение на 51-ва армия с комбинирано въоръжение от Кураховското направление към настъпателни операции източно от Покровск. Кураховското направление вече спря да съществува след падането на град Курахово в руски плен - сега то и Времеевското направление са обединени в новия Новопавловски сектор от фронта. Няколко руски военни блогъри твърдяха на 17 и 18 януари, че елементи от 110-а мотострелкова бригада (част от горепосочената 51-ва армия, бивш 1-ви армейски корпус на Донецката народна република) наскоро са напреднали южно от Зелено поле, което е североизточно от Покровск. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) пише, че не може да провери това по независим път.

"Украйна спира добива на въглища в мина „Покровская“ поради приближаването на руските сили (единствената мина, която осигуряваше коксови въглища за стоманодобивната промишленост). Покровск е обкръжен от фланговете", твърди руският Telegram канал "Два майора", чийто обзор е споделен от канала на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук - "Рибар".

Второ по интензивност на боевете е новото Новопавловско направление, където руснаците се придвижват към голямата си цел - Велика Новоселка, признава украинският генщаб. Там са отблъснати 19 руски атаки за денонощието: Русия напредва в Донецка област, върна си половината изгубено в Курск, но масово го срина (ОБЗОР - ВИДЕО).

(КАРТА) Северозападно от Курахово руснаците напредват леко, като превземат селищата Украинка и Ясеново. Сега те вероятно ще се придвижат на юг по магистралата към Андреевка и накрая - към Костантинопол, който е западно от Курахово, пише един от най-изкъсо следящите войната украински профили в X - NOELReports.

"Успехът на нашите войски се развива на запад от Курахово", пише "Два майора". "Времевка е превзета, като кървавите сражения в тази посока продължиха много месеци, а позициите на украинските въоръжени сили във Велика Новоселка скоро ще паднат", твърди каналът. Още вчера стана ясно, че Времеевка, която е съвсем близо до Велика Новоселка, е превзета от руснаците.

"В Кураховското направление действително се водят сражения зад село Дачно (западно от Курахово - бел. ред.)", пише украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от Въоръжените сили на Украйна с позивна "Алекс". "В района на Зеленовка (югозападно от Дачно) противникът е почти неспособен да води настъпателни операции. Малко по-зле е в направлението Удачно, там от страната на реката, от север, противникът се опитва да проникне. Като цяло ситуацията е трудна, макар че момчетата удържат настъплението, но все още не е ясно как ще продължи то", признава украинският военен.

Още: Глави на украински войници, набити на колове: Руският башибозук отново се похвали с диващина

В Украйна останалите най-активни боеве се водят в Краматорското и Лиманското направление - имало е по 11 руски пехотни атаки във всяко от тях през изминалото денонощие. В Краматорското направление като зона на сражения е отбелязано село Ступочки - на юг от Часов Яр, по пътя към Константиновка и Торецк.

(КАРТА) Във вътрешността на Часов Яр също са настъпили някои промени. Геолокализирани кадри показват, че сраженията са се разпространили извън микрорайоните Нови и Пивнични, контролирани от руските сили - към микрорайон Десята. Руснаците твърдо контролират и повечето железопътни линии.

"В Часов Яр, след промяна на тактиката на бойните действия и лишаването на отбраняващите се вражески войници от доставки в огнеупорния завод, този вражески бастион също пада. Наближава краят на трудната атака на Торецк", твърди "Два майора".

Украинските сили предприеха въздушна атака срещу окупирания от Русия завод за огнеупорни материали в Часов Яр, съобщи на 18 януари подполковник Дмитрий Запорожец, говорител на оперативната тактическа група "Луганск". Нападението потвърждава по-ранни съобщения, че украинските войски са се изтеглили от завода. „На територията на завода за огнеупорни материали врагът се опита да се закрепи, атакувайки с малки и средни групи“, заяви Запорожец по време на телевизионно предаване, предава Kyiv Independent. „Благодарение на координирани действия ... (окупационните руски войски) бяха открити в едно от помещенията на територията на огнеупорния завод и беше нанесен въздушен удар. Противникът понесе загуби".

Украинското информационно издание „Украинска правда“ публикува видеозапис, получен от Оперативно-тактическата група "Луганск", на който се вижда ударът по завода:

Сили оборони завдають авіаудару по Часівоярському вогнетривкому комбінату (Відео надане УП ОТУ "Луганськ") pic.twitter.com/T4g5UWOHR3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

Що се отнася до Курското направление в Русия, там има малко по-активни боеве от Лиманското и Краматорското в Украйна - 12 сблъсъка. Руските сили са изстреляли 464 артилерийски снаряда по украински позиции за денонощието, отчита Генералният щаб на украинската армия. Засега в това направление има "относителна пауза", пише "Офицер+". Той посочва, че руснаците изпращат малки щурмови групи, севернокорейците "също са се успокоили".

Според "Два майора" и "Рибар" Курска област остава "мястото на най-тежките сражения" - каналите критикуват руското военно командване там. "Противникът, който постоянно прехвърля подкрепления в региона със задачата да удържи позициите на всяка цена (надявайки се да използва завладените територии като разменна монета), се възползва и от слабостите в организацията на командването на войските, характерни за руските въоръжени сили, което беше демонстрирано от сегашното командване на групата (и отделни бригади) и по време на работата им в други райони (като примери се посочват Волчанск, Угледар, Кринки). Независимо от това - в кървави сражения руската армия продължава да освобождава Курската област, като влошава позициите на противника едновременно в няколко района", гласи анализът.

През изминалото денонощие руснаците са атакували Украйна с 61 дрона клас „Шахед“ – иранско производство. Украинските военновъздушни сили съобщават, че са свалили 43 безпилотни машини с помощта на противовъздушна отбрана, а още 15 са обезвредени с електронно заглушаване.

Ukrainian serviceman takes down a moving Russian FPV drone on a second shot. pic.twitter.com/aGAVoK9ZFK — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 17, 2025

От своя страна, руското военно министерство съобщи за два свалени дрона през нощта - над Брянска и Белгородска област. Добавя се, че предишната вечер били унищожени 8 безпилотни летателни апарата над територията на окупирания от руснаците Крим.

Russian servicemen filming their own destroyed equipment.



"The road is blocked. Not a single car will pas here. These are results of recent arrivals, Baba-Yaga, mortars and anti-tank mines," they add. pic.twitter.com/SggR7qHpks — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 18, 2025

САЩ санкционираха шест руски петролни танкера, които все още се строят