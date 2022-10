Борел: Ядрена атака срещу Украйна няма да доведе до ответен ядрен отговор

"Путин казва, че не блъфира. Е, той не може да си позволи да блъфира и трябва да е ясно, че хората, които подкрепят Украйна - ЕС и държавите членки, както и САЩ и НАТО, също не блъфират", каза Борел при откриването на Дипломатическата академия в Брюксел.

"Всяко ядрено нападение срещу Украйна ще създаде отговор, не ядрен отговор, а толкова мощен отговор от военна гледна точка, че руската армия ще бъде унищожена“, предупреди топ дипломатът на ЕС.

A nuclear attack against #Ukraine will not provoke a nuclear, but a powerful military response, - #EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell. pic.twitter.com/d4y1mg16td