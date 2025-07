Само на 56 години си отиде една от звездите на сериала "Кръцни/Срежи"

Актьорът Джулиан Макмеън, известен с главните си роли в "Кръцни/Срежи", "Чародейките" и "ФБР: Най-издирваните" е починал на 2 юли в Клиъруотър, Флорида, след дълга битка с рака. Той е бил едва на 56 години. "С отворено сърце искам да споделя със света, че моят обичан съпруг, Джулиан Макмеън, почина мирно тази седмица след доблестни усилия да преодолее рака", казва съпругата на Макмеън, Кели Макмеън, в изявление за "Deadline".

Снимка: Getty Images

"Джулиан обичаше живота. Той обичаше семейството си. Той обичаше приятелите си. Обичаше работата си и феновете си. Най-съкровеното му желание беше да донесе радост на възможно най-много хора. Молим за подкрепа през това време, за да позволим на семейството ни да скърби в уединение. И желаем на всички, на които Джулиан е донесъл радост, да продължат да намират радост в живота. Благодарни сме за спомените."

"Джулиан Макмеън беше магия. Тази усмивка. Този смях. Този талант. Това присъствие", написа в Instagram колежката на Макмеън от "Чародейките" Алиса Милано, която играеше съпругата му Фийби. "Джулиан беше нещо повече от моя телевизионен съпруг. Той беше скъп приятел. Загубата му е нереална. Твърде скоро. Твърде несправедливо. Почивай в мир, приятелю. Ще нося твоя смях с мен. Завинаги Коул. Завинаги Джулиан."

Снимка: Getty Images

"Зашеметен съм" - казва Дилън Уолш - неговият партньор в "Клъцни/Срежи", пред "Deadline". "Бяхме на тази вълна заедно и аз го обичах. Сърцето ми е с Кели и Мади. Джулс! Знам, че ще искаш да кажа нещо, което да те накара да се усмихнеш - всички наши шеги. През всичките тези години ти ми пазеше гърба и, боже мой, ние се смеехме. Сърцето ми е с теб. Почивай в мир."

Преди часове стана ясно, че и още една легенда от един от най-великите сериали на всички времена - "Досиетата X", също си е отишъл от този свят.

Кой е Джулиан Макмеън

Макмеън е роден в Сидни, Австралия, на 27 юли 1968 г. Баща му, Били Макмеън, е министър-председател на Австралия от 1971 до 1972 г. Започвайки кариерата си като модел, Макмеън преминава към актьорството с главна роля в краткотрайната австралийска дневна сапунка "Сила, страст" през 1989 г. Преминава към друга австралийска сапунка, дългогодишният "Home and Away", където се появява през 1990-91 г., преди да дебютира като актьор в главна роля с Елиът Гулд в австралийско-американския филм от 1992 г. "Wet and Wild Summer!". След това Макмеън се премества в Холивуд и започва американската си кариера по същия начин, както австралийската - с роля в дневна сапунка.

Снимка: Getty Images

След участието си в сериала "Друг свят" на NBC през 1993 г., Макмеън преминава към праймтайма като редовен участник в криминалната драма "Профайлър", която се излъчва в продължение на четири сезона. След това се присъединява към популярната свръхестествена драма на WB "Чародейките" за три сезона в ролята на демоничния Коул Търнър.

Макмеън получава първата си главна роля в сериал, когато заедно с Дилън Уолш оглавява хитовата драма за пластична хирургия "Клъцни/Срежи" на Райън Мърфи, която се излъчва по FX в продължение на шест сезона и му носи номинация за "Златен глобус" за ролята на красивия, чаровен (и разпуснат) д-р Крисчън Трой.

"Клъцни/Срежи" утвърждава Макмеън като водещ телевизионен актьор, а статутът му се затвърждава, когато е избран за звездата на "ФБР: Най-издирваните" по CBS. В продължение на три сезона той играе ръководителя на екипа Джес ЛаКройс от отдел "Най-издирвани" на ФБР преди изненадващото си напускане през март 2022 г.

Джулиан Макмеън и Никълъс Кейдж на премиерата на филма "Сърфистът" на кинофестивала в Кан през 2024 г., снимка: Getty Images

Телевизионната биография на Макмеън включва и редовно участие в сериала на Hulu "Marvel's Runaways". В игралното кино той е най-известен с главната си роля на д-р Дуум в двата филма на Тим Стори "Фантастичната четворка" - "Фантастичната четворка" от 2005 г. и продължението от 2007 г. "Фантастичната четворка и Сребърния сърфист". Сред филмите на Макмеън са също "Предчувствие", "RED", "Параноя", "You’re Not You", "Суинг Сафари", а съвсем наскоро и "Сърфистът" с Никълъс Кейдж, чиято премиера бе на филмовия фестивал в Кан през 2024 г., и "The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat", пише "Deadline".

