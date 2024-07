Борел след снощната руска атака: Киев спешно се нуждае от помощ за ПВО и военно оборудване

"Киев беше мишена на поредната масирана вълна от руски атаки снощи. Тези безмилостни нахлувания за унищожаване на живот и ключова инфраструктура се посрещат с възхитителна устойчивост. Но украинците имат нужда от помощ. Спешното осигуряване на повече противовъздушна отбрана и военно оборудване е от решаващо значение".

Това написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел в социалната мрежа Х.

Както съобщи Ukrinform, в нощта на 31 юли руснаците извършиха една от най-мащабните атаки с дронове в Украйна за цялото време на пълномащабното нахлуване.

Kyiv was the target of yet another massive wave of Russian attacks last night.



These relentless incursions to destroy life & key infrastructure are met w/ admirable resilience.



But the Ukrainians need help



Providing urgently more air defence & military equipment is critical