Борис Джонсън изненадващо посети Киев: "Украйна ще спечели тази война" (СНИМКИ)

Посещението му не бе предварително оповестено. То идва в деня, в който Украйна празнува 31 години от независимостта си от Съветския съюз.

Самият Джонсън също качи снимки в Twitter със Зеленски и написа: „Това, което се случва в Украйна, има значение за всички нас. Ето защо съм в Киев днес. Ето защо Обединеното кралство ще продължава да стои на страната на нашите украински приятели. Вярвам, че Украйна може и ще спечели тази война“.

