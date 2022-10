Британското разузнаване: Русия е изтощена, боеприпасите ѝ свършват

Директорът на агенцията за разузнаване, киберсигурност и сигурност твърди, че разходите на Русия за войната в Украйна - както по отношение на хора, така и на оборудване - са "зашеметяващи".

"Знаем - и руските командири на терен знаят - че техните доставки и боеприпаси са на изчерпване", ще добави още сър Флеминг в речта си на годишната лекция по сигурността на Кралския институт на обединените служби.

Той твърди, че мобилизирането на затворници и неопитни мъже "говори за отчаяна ситуация", а също така критикува директно Путин като изолиран и допускащ грешки лидер. "С малко ефективни вътрешни предизвикателства, той взема грешните решения. Това е стратегия с високи залози, която води до стратегически грешки в преценката".

Сър Флеминг коментира и това, пред което са изправени руснаците в момента: "Те виждат колко лошо Путин е преценил ситуацията. Те осъзнават, че вече не могат да пътуват. Знаят, че достъпът им до съвременни технологии и външни влияния ще бъде драстично ограничен".

В реч през март сър Джереми Флеминг заяви, че разузнаването е показало, че някои руски войници в Украйна са отказали да изпълняват заповеди, саботирали са собственото си оборудване и случайно са свалили един от собствените си самолети.

Междувременно британското разузнаване публикува ежедневния си доклад за войната, в който се твърди, че новият командващ руските сили в Украйна се сблъсква с армия, която не разполага с достатъчно ресурси. Става въпрос за генерал Сергей Суровикин, назначен от Путин да командва т.нар. „специална операция“.

Суровикин „вероятно ще трябва да се бори с все по-разделеното на фракции руско министерство на отбраната, което не разполага с достатъчно ресурси, за да постигне поставените политическите цели в Украйна", се казва в доклада на британското разузнаване.

