Британското разузнаване: Русия изпитва сериозен недостиг на бойци в Донбас

Както за руските, така и за украинските сили, боевете за ключови градове като Северодонецк "се свеждат до малки групи от войници, които обикновено се придвижват пеша", пише още в доклада на британското Министерство на отбраната.

"Някои от силните страни на Русия, като например предимството ѝ в броя на танковете, стават по-малко значими в тази среда, което вероятно допринася за продължаващия бавен темп на напредване", се добавя в доклада.

