Британското разузнаване: Русия раздава на мобилизираните картечници от 50-те години

"Изображенията с отворен код показват, че пушките, издавани на мобилизираните резервисти, обикновено са автомати AKM - оръжия, които са въведени за първи път през 1959 г. Много от тях вероятно са практически неизползваеми поради лошо съхранение“, се казва в доклада. Отбелязва се, че АКМ стреля със 7,62 мм патрони, докато редовните бойни части на Русия са въоръжени предимно с автомати АК-74М или АК-12 с патрони 5,45 мм. Това може да доведе до нови проблеми с осигуряването на руската армия.

ОЩЕ: ВИДЕО с побой на офицер над войник: Проблемът с расизма в руската армия носи още негативи за Путин

В доклада се отбелязва още, че за руската логистика ще е изключително сложно да интегрира мобилизираните резервисти с военнослужещите по договор и ветераните от военните действия в Украйна от 2014 г. Това означава, че ще трябва да се доставят не един, а два вида стрелково оръжие за фронта.

