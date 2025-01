„Будапещенският меморандум е глупост“: Готвят нова марка с емблематичната фраза на Зеленски

„Будапещенският меморандум е глупост“ - украинските пощи планират да пуснат нова марка именно с тази фраза, изречена от президента Володимир Зеленски. Марката отразява разочарованието на Украйна от неспазените обещания за сигурност и подчертава значението на защитата на суверенитета и териториалната цялост на страната. "Навремето на тези, които подписаха Будапещенския меморандум, не им пукаше за Украйна, затова гаранциите за сигурност, които уж Киев трябваше да получи тогава, останаха само на хартия", каза наскоро украинският лидер в интервю за американския блогър Лекс Фридман.

Още: Ето как се прави дипломация: Интервюто със Зеленски е огромен успех (ВИДЕО)

"Budapest Memorandum is bulls**t" – Ukrposhta plans to release a new stamp featuring Zelensky's iconic phrase.



The stamp reflects Ukraine's frustration with broken security promises and highlights the importance of defending sovereignty. pic.twitter.com/GQvOpxnkoe