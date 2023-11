Бурята "Киърън" взе 12 жертви в Европа, петима са загиналите в Италия (ВИДЕА)

ОЩЕ: Жертви, ранени и материални щети из Европа след преминаването на бурята Киърън (ВИДЕО)



Италианската служба за гражданска защита каза, че за три часа се е излял 200 мм дъжд в района от крайбрежния град Ливорно, като заради пороя реките са прелели. На видеозапис се вижда също как водата отнася най-малко десет автомобила на наводнен път.

За петте жертви съобщи в социалните медии областният управител на Тоскана Еудженио Джани, като публикува и снимки от наводнени райони.

