Цените на газа в Европа скочиха с 11% след отказа от сертифициране на „Северен поток-2“

Германският енергиен регулатор Bundesnetzagentur спря днес сертифицирането на Nord Stream 2 AG като независим оператор на газопровода "Северен поток-2".

"Днес Bundesnetzagentur спря процедурата по сертифициране на Nord Stream 2 AG като независим преносен оператор. След задълбочено разглеждане на документацията Bundesnetzagentur стигна до заключението, че сертифицирането на оператора на газопровода "Северен поток-2" би било възможно само ако този оператор е организиран в правна форма съгласно германското законодателство", заяви регулаторът.

“The Bundesnetzagentur has today suspended the procedure to certify Nord Stream 2 AG as an independent transmission operator.” pic.twitter.com/EVj9UeM0ES