Чехия: Расте броят на жертвите на катастрофата с влак, пътуващ за Украйна (ВИДЕО)

Пътническият влак RegioJet 1021, пътуващ за град Чоп в Закарпатска област на Украйна, се сблъска с товарен влак ČD Cargo. Четирима души са загинали, а най-малко 27 са ранени, съобщи чешката полиция. Двама от загиналите са украински граждани, националността на останалите жертви в момента се уточнява. Първоначално властите дадоха информация за двама загинали.

Инцидентът е станал преди 21 ч. по Гринуич в сряда близо до новата гара в Пардубице, на 100 километра източно от столицата Прага. В пътническия влак е имало около 200 души.

Сред десетките пострадали има и деца. В спасителната операция са участвали хеликоптери - първият е пристигнал около 23:30 ч. местно време, а следващият - час по-късно.

На мястото на инцидента работят всички служби за спешна помощ. Движението е възстановено по един коловоз.

