Четене по устните: Какво си казаха Тръмп, Зеленски и Макрон във Ватикана (ВИДЕО)

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски във Ватикана се превърна в централна тема на почивните дни. Тя не беше публична, както преди това се случи в Овалния кабинет, на 28 февруари - и това добави допълнително любопитство - Още: Тръмп и Зеленски проведоха среща в Рим (СНИМКИ)

Преди самата среща, френският президент Еманюел Макрон също беше с двамата - и британският таблоид The Sun се допита до професионалист по четене по устните (Никола Хиклинг) какво се казва на тази импровизирана тристранна среща.

"Доналд протяга ръце към двамата и ги доближава до себе си. Той казва на Макрон: "Не ти е мястото тук, имам нужда да ми направиш услуга, не трябва да си тук". Зеленски кима в съгласие, а викарият, който е пред камерата, обръща глава настрани, изглеждайки притеснен от чутото".

Хиклинг анализира и видеокадри от минисрещата между Зеленски и Тръмп. Според експерта, украинският президент е казал: "Бих искал да го направите, но не по този начин". Тръмп отговаря: „Това е много интересна стратегия. Имате спокойствие":

