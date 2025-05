Четири искания: Путин смени опаковката на ултиматумите си

Руският диктатор Владимир Путин предлага преки преговори с Украйна, но не е променил абсолютно нищо в исканията си за край на войната, която той подпали през февруари 2022 г. Езикът му може да се промени, но посланието - не, анализира британското издание The Times, след като издирваният от Международния наказателен съд лидер на Русия за пореден път не даде категоричен отговор на поисканото от Украйна и съюзниците ѝ 30-дневно безусловно прекратяване на огъня.

Украйна, Франция, Германия, Великобритания и Полша принудиха Путин да приеме едномесечно примирие от днес, 12 май - в противен случай ще има още по-тежки санкции за Москва, и то координирани със САЩ, заявиха партньорите на Киев. Американският президент Доналд Тръмп също е застанал зад ултиматума на европейците спрямо диктатора, предава Bloomberg.

🇺🇸 Trump Backs Europe’s Ultimatum to Putin and Warns of New Sanctions



Trump has privately told European leaders he’ll support their 30-day ceasefire demand — and is ready to hit Russia with new sanctions if it refuses, Bloomberg reports. pic.twitter.com/AdixYFtq7S