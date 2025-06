"Направих огромна грешка!": Принц Хари иска да изведе децата си от САЩ

В различни публикации в британските медии се съобщава, че принц Хари съжалява за решението си да напусне Обединеното кралство и да се премести в Калифорния със съпругата си Меган Маркъл. Според вътрешни източници кралската особа в изгнание се пита дали не е направил "огромна грешка", особено след като опасенията за безопасността на децата му нарастват на фона на ескалиращото напрежение в САЩ.

Херцогът на Съсекс, който някога се радваше на сигурността, свързана с това да бъде част от кралското семейство, сега е изправен пред предизвикателства, свързани с гарантирането на безопасността на семейството му. Докато роднините му участваха в парада Trooping the Colour в Лондон, Хари се озова в Калифорния, където стана свидетел на разразилия се хаос. По време на митингите "NO KINGS" бяха подпалени коли, разграбени магазини и ранени хора. Вътрешен източник разкрива пред "New Idea": "Хари започва да се чуди дали не е направил огромна грешка, като се е преместил в Калифорния... Когато става дума за децата му, е лесно да се разбере защо съжалява".

Снимка: Getty Images

Преди седмица Меган Маркъл сподели прочувствен видеомонтаж за Деня на бащата, включващ невиждани досега моменти на Хари с двете им деца - Арчи и Лилибет. За пръв път двойката разкри лицата на децата си - ход, който изненада мнозина. Източник обясни: "Той не може да повярва, че публикацията е излязла в най-насилствения уикенд в най-новата история... Знае, че тя иска да е добра, но моментът не можеше да е по-лош". Източникът добави, че Хари вече обмисля да напусне Лос Анджелис, за да защити семейството си.

Хари поставя под съмнение решението си да напусне Обединеното кралство

Принц Хари отдавна изразява загрижеността си за сигурността. След като се оттегли от кралските задължения през 2020 г., той загуби достъп до публично финансираната защита, осигурена от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните личности (Ravec). Това го накара да подаде съдебен иск, в който оспорва решението. Неговият правен представител по-рано заяви: "Обединеното кралство винаги ще бъде домът на принц Хари и страната, в която той иска съпругата и децата му да бъдат в безопасност. С липсата на полицейска защита идва твърде голям личен риск".

Снимка: Getty Images

За съжаление, през май Хари загуби съдебната си битка за възстановяване на охраната. Той изрази съкрушението си по време на интервю за BBC, като каза: "Не виждам вариант, в който семейството ми може да се върне безопасно без подходяща защита". Тази продължаваща борба подчертава сложността на балансирането между кралските връзки и желанието за независимост.

Докато принц Хари се справя с тези предизвикателства, се появяват въпроси за това какви стъпки може да предприеме след това, за да гарантира безопасността и благополучието на семейството си, пише "Marca".