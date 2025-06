По-малко пари и оръжия за Украйна от САЩ: Официално искане на Пентагона (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американското министерство на отбраната т.е. Пентагонът поиска бюджет за отбрана на САЩ за фискалната 2026 година в размер на 961,6 млрд. долара и основен фокус в него да е Китай. Фокусът предвижда преразпределение на 30 млрд. долара, като част от тях са от помощта за Украйна. Става въпрос за пари по Фонда за подкрепа на коалициите и Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна (USAI) – информацията е на известното американско военно издание Stars and Stripes. Фискалната 2026 година започва на 1 октомври.

Представители на Пентагона представиха проекта за разходи като инвестиция от 1 трилион долара, насочена към противодействие на Китай, но тази сума съчетава предложения основен бюджет от 848,3 милиарда долара със 113,3 милиарда долара, които Белият дом търси чрез мащабно намаляване на данъците и законопроект за разходите, който все още не е приет от Конгреса. Общите разходи за национална отбрана, включително някои ядрени програми, управлявани от американското министерство на енергетиката, биха възлизали на 892 милиарда долара без законопроекта за съгласуване. Че помощта за Украйна ще бъде ограничена вече стана ясно от изказване на американския министър на отбраната Пийт Хегсет – Още: "Имаме различен възглед за конфликта": САЩ намаляват военната помощ за Украйна

Някои акценти за какво биха отишли 30 млрд. долара при одобрение на Конгреса, част от които сега са за Украйна – Пентагонът иска 25 млрд. долара за т. Нар. Златен купол (ракетния щит на Тръмп), както и 5 млрд. долара за военни операции по опазване на границата с Мексико. Комисията по отбрана на Сената намали сумата от 5 млрд. долара на 3,3 млрд. долара – в своето предложение, само че в Камарата на представителите одобрението е за 5 млрд. долара.

И на този фон, говорителката на Белия дом Каролайн Левит отказа да уточни дали в крайна сметка САЩ ще помогнат за нови доставки на ПВО комплекси Patriot (Пейтриът) за Украйна. Това стана на поредния редовен брифинг. Украинският президент Володимир Зеленски вече каза, че ще счита за гаранция за сигурност доставката на най-малко 10 нови ПВО комплекса Patriot за Украйна. Той вече предложи през април Украйна да купи системи Patriot от САЩ, като плаща между 30 и 50 млрд. долара за един комплекс.

Вместо реална помощ, изглежда Тръмп и администрацията му залагат на приказки и басни. Нов пример – специалният пратеник на американския президент за Близкия изток Стив Уиткоф изтърси, че със спирането на войната в Иран САЩ се надявали да бъде даден пример на Русия и Украйна. „Те ще видят какво стана в Иран и ще поискат да са част от подобен мирен процес. В идеалния случай това ще доведе до истински прогрес за решаване на конфликта“ - т.е., Уиткоф си признава, че сега прогрес за спиране на войната в Украйна няма, още повече, че Кремъл вече официално каза, че краят на войната в Иран няма общо с край на войната в Украйна – Още: Нова оценка от Южна Корея, че Ким Чен Ун ще праща още войници на Путин

😅Witkoff: Iran-Israel ceasefire could set example for Russia and Ukraine



“We’re hopeful this sets an example for Russia and Ukraine,” Witkoff said, commenting on the Iran-Israel ceasefire. “They’ll see what happened in Iran and want to be part of a similar peace process.”



He… pic.twitter.com/oEJvXwbXhT — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2025

На този фон, нови сателитни снимки сочат, че Русия продължава да разчита основно на военна техника от съветско време. Снимките показват няколко руски военни завода и какво се прави в тях – поправки на повредена военна техника и модернизация на стара такава. Един от примерите за такъв завод е в Арзамас, област Нижни Новгород, уточнява американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). ISW публикува снимките и анализ какво се вижда на тях.

Peskov dozed off during Putin’s rambling speech 😴🎤



The Kremlin spokesman nodded off as his boss droned on in Minsk about the "high trade turnover of the EAEU" and the "looting" of Russia’s foreign reserves. pic.twitter.com/EfveMRzAxZ — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна се повиши рязко на дневна база. На 26 юни там са станали 187 бойни сблъсъка т.е. с 33 повече спрямо 25 юни. Руснаците са хвърлили 119 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 2 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 9 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 4500 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 1400 снаряда по-малко. Руската армия е използвала почти 2600 FPV дрона "камикадзе", което е с около 700 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Впечатление прави засиленият руски натиск от север – 28 спрени руски пехотни атаки в Курска област и област Суми, още 13 в Харковска област, откъм Вовчанск. Иначе най-много руски пехотни атаки традиционно е имало в Покровското направление – 56 отбити там, обаче руското военно министерство каза, че е превзето село Шевченко. То е едно от многото селца, разположени по южната дъга на Покровск – беше превзето от руснаците преди няколко месеца, украинците си го върнаха, сега след около месец-два Русия пак казва, че е нейно. Още 25 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление, като руското военно министерство обяви, че там е превзета Новосергеевка. В Торецкото направление са извършени 23 руски пехотни атаки, 18 са станали в Лиманското направление и 9 в съседното от север Купянско направление, което е южно на Харковското направление откъм Вовчанск.

🇺🇦 The "Ghosts" return: Ukrainian military intelligence forces have struck key Russian air defense systems in Crimea.



Footage shows a precision attack on critical and high-value components of the S-400 "Triumf" system. Targets included two 92N2E multi-functional fire-control… pic.twitter.com/BGZCEuG3pA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2025

(КАРТА) Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски е категоричен – лятната руска офанзива тази година се задушава по същия начин, както и миналата година в Харковска област, при Вовчанск. „Настъплението на руските войски в граничната зона на Сумска област е спряно от тази седмица, а линията на бойния контакт е стабилизирана“, казва той в официалния си канал в Телеграм. Сирски посочва, че в Курска област има около 50 000 руски войници и че заради украинската атака в Глушковски район (Тьоткино) част от руските сили са приковани в защита. Генералът казва и, че за област Суми е създадена специална група за отбрана – основните ѝ задачи са укрепване на защитните позиции, увеличаване на системата от инженерни и фортификационни бариери.

Противно на тези думи, ISW прави преценка в цитирания си по-горе дневен обзор, че руснаците са превзели Андреевка, едно от пограничните села в Сумска област. Само че преценката е на база геолокализирани кадри, които показват боеве украински обстрели с дронове и артилерия на опитващи се да атакуват Андреевка руски войници т.е. издигнато руско знаме там като знак за победа няма. Андреевка беше обявена за върната в украински ръце преди половин седмица – Още: Новата украинска ракета "Сапсан" чак до Москва? ВСУ може да "изненадат врага" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", предупреждава, че що се отнася до линията към Константиновка (откъм Торецк), логистиката на украинците на някои места се извършва само пеша. Той казва и, че руснаците са се хвърлили ряско напред в района на Кондрашовка, на северния фланг на Купянск, при река Оскол. А за съседното на юг Лиманско направление руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва, че ситуацията за руснаците се подобрява, но украинците поддържат защитни позиции в Серебрянското горско стопанство.

Проїзд вулицями зруйнованого постійними російськими обстрілами та бомбардуваннями міста Костянтинівка, Краматорський район,Донеччина pic.twitter.com/jyRFg721sA — Мисливець за зорями (@small10space) June 26, 2025

Още: Путин продължава напред след Украйна - според Тръмп е възможно (ОБЗОР – ВИДЕО)