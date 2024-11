Четири резервоара с нефт горят след украинския удар по петролна база в Калуга (ВИДЕО)

Четири цистерни с нефт са повредени в резултат на атаката с дронове срещу „Калуганефтепродукт“ в руския град Калуга, съобщава опозиционният Telegram канал ASTRA, позовавайки се на свои източници.

През нощта на 24 срещу 25 ноември най-малко 8 дрона са атакували петролната база на "Грабцевското шосе" в Калуга. Повредени са 4 резервоара за гориво, избухнал е пожар. Няма пострадали, гласи информацията на ASTRA.

At the Kaluganaftoprodukt oil depot, 4 fuel tanks are reportedly on fire after ~8 Ukrainian UAVs attacked it. https://t.co/3EdcAtA024 pic.twitter.com/dyLn9ivW4f