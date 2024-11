Ракети ATACMS по военно летище в Курск: Опитахме да ги свалим - руски източник (ВИДЕО)

Както се очакваше, украинците изстреляха американски балистични ракети ATACMS по летище в района на Курск. 8 ракети - нашата ПВО (противовъздушна отбрана) противодейства на 7 от тях. Това обяви свързваният с руските ВВС (военновъздушни сили) телеграм канал Fighterbomber, който се поддържа от пенсиониран руски военен пилот с кодово име Иван Иванов.

В канала има много важно уточнение - противодействала не значи свалила! Това значи, че срещу 7 ракети ПВО е стреляла в опит да ги свали - уточнението идва на фона на твърдение на изпълняващия длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов, че са свалени "7 украински ракети". Руското военно министерство не потвърди досега: В Курск се хвалят със свалени украински ракети, руското военно министерство мълчи (ВИДЕО)

"Къде са удряли украинците и какви цели са искали да постигнат не е особено ясно, защото там отдавна няма авиация и е невъзможно да се повреди летището с подобни атаки", добавя Fighterbomber.

Last night, a military airfield near Kursk was reportedly attacked, likely with ATACMS missiles. According to Russian channel Fighterbomber, the Ukrainian Armed Forces launched a total of eight missiles at the site. Footage circulating online allegedly captures the moments of the… pic.twitter.com/DURTUVlLyu

HUR showcased the "Liutyi" and "Bober" drones used to strike the Russian military targets. Each carries 75 kilograms of explosives.



Preparation is carried out in several stages. First, they analyse the targets, the feasibility of reaching them, and assess the enemy's air… pic.twitter.com/EA0Vk1hrmB