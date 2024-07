Числа от британски генерал: На Путин ще му трябват години и милиони жертви за голямата цел в Украйна

На Русия може да ѝ трябват години, за да установи пълен контрол над четирите незаконно анексирани региона на Украйна. Става въпрос за Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, които диктаторът Владимир Путин присъедини към Руската федерация след фалшиви референдуми, но които Москва не владее напълно.

Още: Путин срещу Зеленски: Политиките им за Украйна. Русия бяга и от Азовско море (ОБЗОР - ВИДЕО)

Превземането им вероятно ще струва на Кремъл до 1,8 милиона жертви. Тези две оценки са на генерал сър Роли Уокър - новият началник на британската армия. Той ги направи по време на конференцията на Кралския институт на обединените служби (RUSI) за сухопътна война във вторник, 23 юли.

New chief of the British Army, Gen Sir Roly Walker, says the UK & allies must be ready "to deter or fight a war in three years" due to an "axis of upheaval" involving Russia, China, Iran, and North Korea.



— Despite current struggles in Ukraine, Walker warns that Russia could… pic.twitter.com/MIQVEXsEK9