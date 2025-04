Чрез мигранти: Атаката на Путин срещу Европа се засилва през Полша (ВИДЕО)

Натискът от страна на мигранти и то от Африка и Азия по полско-беларуската граница става много сериозен и брутален. Само през вчерашния 5 април е имало 300 опита за пробив на границата между двете държави - там вече беше издигната сериозна ограда с цел овладяване на явната стратегия с автор Кремъл и помощник Минск за претоварване на Полша с мигранти. Статистиката за опитите беше съобщена от полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, предаде полската новинарска агенция PAP.

Още: Ксенофобия, преследвания и мъчения: Що е то да си мигрант в Москва?

Опитите за преминаване вече се отличават със сериозна бруталност - мигрантите "хвърляли камъни, клони и са рязали оградата", добави Косиняк-Камиш.

"Това не е случайно, това не е естествен миграционен маршрут. Всичко това е създадено, режисирано с цел да отслаби Европа и Полша, а не бягащи хора да търсят подслон и нов живот", категоричен е Косиняк-Камиш.

🇵🇱 Clash at Polish-Belarusian border: Aggressive group attempts to breach Poland’s border



An aggressive group of around 50 people on the Belarusian side of the border attacked Polish patrols with stones, aiming to allow others to cross illegally into Poland.



The Polish Border… pic.twitter.com/avzFBSwdAB