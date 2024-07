Западната военна помощ за Украйна идва ударно въпреки политическите промени (ВИДЕО)

Политическите промени що се касае управлението на по-големите и важни държави в Европа и Европейския съюз са отдавна тема що се отнася до войната в Украйна – по-точно дали промените в управлението на решаващи съюзници на Украйна ще доведе до по-голяма изгода за Русия. И засега поне отговорът е не.

Показателно е какво се случи на 7 юли – след смяната на властта във Великобритания и Нидерландия, първите посещения навън на новите правителства бяха в Украйна. При това техни представители се появиха в пристанищния град Одеса, който Кремъл се опитва да рисува като "руски" и то в деня, в който се честваше празникът на украинската морска пехота. Там на Украйна беше обещана нова военна помощ.

Новият британски министър Джон Хийли, който вече пое поста след победата на лейбъристите, обяви в Одеса и нов британски пакет военна помощ за Украйна. Той включва 90 ракети "Бримстоун" и обещание за още поне 100, 10 гаубици AS-90 и още 32 цеви за оръдия на вече доставени за Украйна такива гаубици плюс 60 000 снаряда, 250 000 патрона за леко стрелково оръжие, 50 военни катера, 40 машини за разминиране, 61 булдозера за изграждане на защитни позиции на фронта в Украйна. Британското послание, отново повторено и от Хийли – Лондон е до Киев и ще помага колкото трябва: "Повече боеприпаси и ракети": Новият премиер на Великобритания обяви нова военна помощ за Украйна

❗️British Defense Secretary Announces New Aid Package for Ukraine Less Than 48 Hours After Appointment



▪️ Quarter of a million rounds of 50 caliber ammunition

▪️ 90 Brimstone anti-tank missiles

▪️ 50 small military boats to support river and coastal operations

▪️ 40… pic.twitter.com/LY0SoEE8dV — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2024

Не по-назад остана нидерландският колега на Хийли – Рубен Брекелманс. Той също дойде в Одеса и обеща, че скоро изтребителите F-16, които Нидерландия се ангажира да достави на Украйна (24 на брой), ще бъдат на разположение на Киев за военни действия. Освен това – скоро идват и 3 установки плюс 1 радар за ПВО комплекс Patriot (Пейтриът). Беше потвърдено и, че Нидерландия, заедно с още една все още неназована държава, ще работи за доставка на още един комплекс Patriot за Украйна. Две установки Patriot, доставени от Нидерландия, са на бойно дежурство в Украйна от 2023 година, посочва "Укринформ" на база думи на украинския външен министър Дмитро Кулеба. А Нидерландия не изключи и възможността да изпрати военни инструктори директно в Украйна в бъдеще – това каза нидерландският външен министър Каспар Велдкамп:

The Netherlands has no immediate plans for military training in Ukraine but does not rule it out, said Minister of Foreign Affairs Kaspar Veldkamp during a visit to Kyiv. Discussions with partners are ongoing, and while the Netherlands is already training Ukrainian military… pic.twitter.com/EYiv4XJbdJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 7, 2024

Колко важна е западната военна помощ за Украйна е ясно на всеки, но има и поредни нагледни примери. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на видеокадри, показващи успешни украински удари и то с FPV дронове срещу руски разузнавателни дронове "Зала" и "Орлан", както и руската камикадзе гордост "Ланцет" във въздуха. "Стабилно използване на евтини и широко достъпни дронове за сваляне на по-скъпи руски разузнавателни дронове в мащаб вероятно ще позволи на украинските сили да подкопаят руските военнотехнологични възможности, като същевременно запазят скъпите западни противовъздушни прехващачи с малък и среден обсег за по-скъпи и важни руски въздушни цели", коментира ISW. А на този фон в Белгородска област вече се появиха видеокадри с надписи по къщите "БНР" - буквално означава, че в съответната къща няма разквартирувани руски военни. Надписите показват до каква степен украинците успяват да удрят по важни руски военни цели на руска територия и колко голяма е заплахата:

Residents of the Bilhorod region have started marking their houses with "BNR" to avoid destruction. This initiative, seen in the border village of Bezimenne in the Grayvoronsky district, is spreading online. Local public groups share leaflets, allegedly dropped by Ukrainian… pic.twitter.com/geVUMXvNNZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 7, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Доста сериозно е спаднала интензивността на боевете в Украйна на дневна база, но не и като цяло. Украинският генщаб отчита 117 бойни сблъсъка по целия фронт за 7 юли (статистиката е към 22:00 часа) спрямо 151 на дневна база. Най-активни са боевете по традиция в Покровското направление – 45 руски пехотни атаки там, като само за 9 изходът още не е ясен, останалите са отблъснати. Кураховското и Лиманското направление са на второ и трето място – с по 17 и 14 руски пехотни атаки съответно.

The front line in Ukraine is visible from space pic.twitter.com/1yT4Yt5lMR — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2024

Руският военен телеграм канал "Рибар" признава, че продължават украинските контраатаки в Харковска област – във Вовчанск (Волчанск) и в Глубоко (спомагателното руско направление към Липци). Каналът твърди, че руската зона за контрол в Торецкото направление, при Дружба и Пивнично, е разширена – политическият анализатор на германския таблоид „Билд“ Юлиян Рьопке също критикува украинската армия за действията ѝ при Пивнично - как няма достатъчно войници и че не може само с дронове и танкове да бъде спрян всеки руски войник, участващ в щурмова операция.

Near Vovchansk, a Russian hideout and communication equipment was destroyed with FPV's. pic.twitter.com/eqokCLUEfF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 7, 2024

Вчера, 7 юли, в Мелитопол беше нанесен удар от украиците по руска военновъздушна база. Късно снощи излязоха предварителни данни – поразена е ракетна система "Панцир":

Explosions in occupied Melitopol, a strong fire happened shortly after the arrivals. pic.twitter.com/VG9XrOeS6A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 7, 2024

Интересен анализ направи в канала си в Телеграм и украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Машовец писа относно преспективите севернокорейски войници да дойдат да помагат на руската армия в Украйна. Според него, това е много малко вероятно заради голям брой трудности. Той посочи, че публично е известно, че при посещението си в КНДР руският диктатор Владимир Путин договори с колегата си Ким Чен Ун е договорил да има военна помощ, когато е необходимо, но като инженерни войски, а Руската федерация няма нужда от такива, има нужда от щурмоваци. Отделно – има голяма несъвместимост на оръжия и език между руската и севернокорейската армия. Според Машовец, основните севернокорейски оръжия са преработка на руска техника от 50-те и 60-те години на XX век. Той посочва и, че руската железница е претоварена и не може да превозва товари, включително хора, с повече от 30-40 км/ч, което е още една пречка за бързо докарване на севернокорейски сили. Може да очакваме скоро да има севернокорейци в Украйна, но едва ли ще са много, заключва той, визирайки и руското обещание да плаща по 800 долара месечно на всеки севернокорейски войник, като е предвидено за целта да се похарчат 115-120 млн. долара.

