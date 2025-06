Полша с първа стъпка към връщане на забранено оръжие, което ще възпира Русия

Полските депутати одобриха законопроекта за оттегляне от международния договор, който забранява използването и складирането на противопехотни мини - ход, който предизвика остри критики както от страна на правозащитни организации, така и от Нобелови лауреати. Действието обаче е направено предвид настоящите геополитически реалности - заплахата от Русия не е мит, както посочват в оценките си редица европейски разузнавателни служби, и държавите по източния фланг на НАТО планират да започнат мащабно поставяне на мини по границите си с Руската федерация и Беларус.

Още: НАТО уж се готви за война с Русия, но истински го правят само държави в Източна Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Британското издание The Telegraph вече писа, че става въпрос за Финландия, Естония, Латвия, Литва и Полша. Финландия бе последната към момента страна, която гласува за отмяна на ограниченията, вписани в Отавската конвенция. Балтийските държави също действат по въпроса заради опасенията за сигурността след инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Снощи (25 юни) Сеймът - долната камара на полския парламент - прие законопроекта с огромно мнозинство, като 413 депутати гласуваха "за", 15 бяха против, а трима се въздържаха, съобщи обществената телевизия TVP.

Още: Забранено преди 30 години оръжие се връща: То не зачита никакви примирия

🇵🇱 Poland votes to withdraw from anti-landmine treaty



The Polish Sejm has voted to exit the international Ottawa Treaty banning anti-personnel landmines. According to RMF24, 413 MPs supported the move, 15 opposed it, and 3 abstained.



Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz… https://t.co/da5mKtHHG0 pic.twitter.com/jdNYmZi76E