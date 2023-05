Къде казва това Надеждин - по руската ефирна телевизия НТВ, т.е. в мейнстрийма на руските телевизии.

Не ми се вижда да сменят режимите и управляващите в Европа, затова да сменим ръководството на нашата държава и "да прекратим тази история с Украйна", добави Надеждин.

Заради проруска пропаганда: Поискаха изслушване на Петър Волгин в парламента

"It is necessary to simply choose another leadership of the country," Boris Nadezhdin, the head of the Institute of Regional Projects and Legislation, proposed to remove Putin from power and build normal relations with European countries.



