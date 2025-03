Данни от Швеция: Нов удар от Тръмп срещу НАТО. Сенатор в САЩ пита: С какво повече може да помогне на Путин? (ВИДЕО)

Пореден ход на новия американски президент Доналд Тръмп, който явно ще промени из основи картата на света - САЩ са уведомили съюзниците си в НАТО, че възнамеряват да спрат участието на американски войници в предстоящи военни учения на Северноатлантическия алианс в Европа. Информацията е оскъдна, но решението касае учения, при които Съединените щати са важна част от пъзела за формиране на цялостната отбрана на Европа чрез координирани съвместни действия – за целта се правят и въпросните учения, пояснява един от най-популярните шведски вестници Expressen.

Източници на шведското издание посочват, че новото решение на Вашингтон не касае учения през 2025 година, а след това. Става въпрос за учения, които в момента се планират и се изчистват детайлите по провеждането и целите им. Причината за решението – Съединените щати искат да отделят повече ресурси за Тихоокеанския регион, където Китай набира сила и носи далеч повече опасност за САЩ от Русия според разбирането на много членове на управляващия сега кръг на Тръмп във Вашингтон. Въпросът с Тайван със сигурност се очаква да стане гореща тема.

София Калмеборг, прессекретар на шведската армия, каза следното: "Няма какво да коментираме. Това също не е потвърдена информация. Продължаваме да работим със САЩ, с които имаме добро сътрудничество. Те са важен военен партньор". През лятото на 2024 г. министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон подписа меморандум за сътрудничество между Швеция и американския щат Ню Йорк. Сътрудничеството се осъществява между шведската армия и Националната гвардия в Ню Йорк в рамките на т. нар. Програма за държавно партньорство (SPP) на САЩ. Ако се появят заявки за промяна на това сътрудничество, то ще е сигурен знак какво наистина ще направи Тръмп.

Ако американското решение е каквото е описано от шведската медия и остане в сила, то останалите страни-членки на НАТО ще трябва да чертаят отбраната си без войници от САЩ или най-много разчитайки на символични американски части. Expressen описва ситуацията като пореден горчив сигнал от страна на Тръмп.

"Ученията служат на две цели. Отчасти тренирате на подходящ терен, обикновено там, където има сняг, студено, природните условия са трудни. Отчасти се опознавате, което е поне толкова важно. Не става въпрос за общи методи, а за взаимно разбиране. Ако не практикувате, шансовете ви да бъдете ефективни в случай, че се биете заедно, намаляват", коментира бившият шведски подполковник Йоаким Паасикиви.

"Руски агент ли е Доналд Тръмп" - този въпрос зададе сенатор Джеф Мъркли и то на зам.-държавния секретар на САЩ Кристофър Ландоу, който твърдо отрече.

Сенаторът обаче поясни – ако Тръмп е руски агент, ще видим какво прави точно сега. Например – ще разпространява проруска пропаганда, че Украйна е започнала войната, че Зеленски е диктатор. Ще предаде и ключови лостове преди още същинските мирни преговори да са започнали. Ще спре оръжейните доставки на САЩ за Украйна, с което ще подкопае украинската отбрана срещу далеч по-силния ѝ съсед (Русия). Ще развали отношенията с Европа, с която е изградена архитектурата за сигурност през последните 80 години. Ще дискредитира Зеленски със срамни твърдения. "Ако беше руски агент, не знам какво още може да направи. Какво повече може да направи руски агент от това, което направи Тръмп", иронизира Мъркли.

