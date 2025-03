Даваш твърде много на Путин: Най-верният чужд съюзник на Тръмп го критикува за Украйна

Владимир Путин получава твърде много от САЩ в преговорите за мир в Украйна. Такава позиция изрази Найджъ Фарадж - един от двигателите на Brexit и верен съюзник и поддръжник на американския президент Доналд Тръмп. Фарадж каза това пред BBC с уточнение, че предвид това, което вижда, той "не е на 100% зад екипа на Тръмп", водещ преговорите за примирие и последващ мир в Украйна.

Коментарът е зашеметяващ, защото Фарадж беше един от малкото европейци, поканени и присъствали на церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп за втория му мандат в Белия дом. На всичкото отгоре Тръмп му прати ласкателно пожелание, когато Фарадж навърши 60 години.

"Искаме мирно споразумение. Разбира се, всеки иска мирна сделка, но тя трябва да бъде справедлива. Точно в момента изглежда, че Русия получава твърде много", каза Фарадж.

Още: Чакаме реакция от партньорите: ВСУ отговори на руското обвинение за неспазване на примирието

Информацията за казаното от Фарадж накара беларуската опозиционна медия NEXTA да се подиграе на Тръмп с кратко видео, подобно на Gif, като цитира материал на британския ежедневник The Telegraph. "Лъжа - бомбардировка - лъжа - бомбардировка", това е стилът на руския диктатор Владимир Путин за водене на преговорите за мир, според британската медия. И още: "Играта на Кремъл е очевидна - продължавайте да обещавате мир, докато бомбардирате цивилни и примамвате Запада". Според The Telegraph, Тръмп е почнал да разбира, че Путин "го пързаля".

Trump Realizes Kremlin Played Him – The Telegraph



“Lie. Bomb. Lie. Bomb.” — that’s how The Telegraph describes Putin’s negotiation style. And it seems even Trump is starting to catch on.



As the U.S. president pushes hard for a quick peace deal in Ukraine, the Kremlin keeps… pic.twitter.com/ANlRmvL91M