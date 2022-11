Депутат на Путин: Херсон не е съвсем руски. Руски декан: Не може да се ползва ядрено оръжие (ВИДЕО)

Ярък пример за осъзнаване е едно от изданията на предаването на руския пропагандист Владимир Соловьов. Той отдавна е в санкционния списък на ЕС именно заради лъжи и изопачаване в полза на доктрината на Путин спрямо Украйна.

Сега гостите на Соловьов говореха по темата за ядреното оръжие като средство Русия да обърне хода на войната. Андрей Сидоров, декан на факултета по международни отношения Московския държавен университет, беше категоричен – съществуването на ядреното оръжие е за да няма широкомащабна война, а само "локални конфликти". Тези думи бяха казани, след като Соловьов се разпени в смисъл за какво ѝ е на Русия ядрено оръжие, след като не го използва, за да спечели война, която без ядрено оръжие не може да спечели.

Още по-впечатляващо беше, че в същото предаване руският депутат Константин Затулин, член на партията на Путин "Единна Русия", всъщност посочи, че Херсон не е руска територия. Това стана, след като Соловьов му опонира, понеже Затулин каза, че руската доктрина предвижда употреба на ядрено оръжие при заплаха за териториалната цялост на Руската федерация. Заплаха, според Затулин, сега няма, което не беше прието от Соловьов – нали Русия загуби Херсон. При този аргумент Сидоров намекна, че превземането на територия при военни условия не значи, че тази територия всъщност ще е твоя юридически: "Включихме я като наша територия според конституцията ни, но това беше направено в обстановката на активни военни действия".

"Събрали сме се кръжок, който не зачита нашата конституция", възмути се Соловьов и отново се разпени как била нападната руска територия, а Русия не използва ядрени оръжия, защото било "нецивилизовано". Затулин обаче му напомни, че ако Русия използва ядрено оръжие, не се знае какво ще последва. На война все нещо се случва, лековато отвърна Соловьов. Ако ти следваме логиката, дай тогава да ударим САЩ, Вашингтон - към 2035 година, когато приключат всички програми за превъоръжаване (с ракети "Сармат"), заби пирон в ковчега Сидоров. А Соловьов констатира, че и Китай не стои до Русия.

