Десетки задържани при отбелязването на Международния ден на жената в Турция (ВИДЕО)

Турските власти задържаха 112 души в Истанбул по време на демонстрации по повод Международния ден на жената. Освободени са всички освен един, който е останал в ареста, съобщиха днес организаторите, цитирани от ДПА. Демонстрациите за отбелязване на празника, който беше вчера, са забранени от години в Истанбул. Тази година забраната бе мотивирана с това, че шествията могат да застрашат "обществения ред и социалния мир".

На 8 март 2025 г. стотици хора се събраха на мирен протест в центъра на града в нарушение на забраната, извиквайки лозунги като „Да живее нашата феминистка борба“. Според платформата „Ние ще спрем убийствата на жени“ тази година 59 жени са били убити от мъже в Турция.

Despite the all banning in Istanbul, women are fleeing to streets in Istanbul.#8MarchInternationalWomensDay pic.twitter.com/23X1w57nae