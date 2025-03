Десетки загинали при пожар в дискотека в Северна Македония (ВИДЕО)

Най-малко 50 души са загинали при голям пожар в дискотека тази нощ в град Кочани, в източната част на Република Северна Македония, предаде bTV Инцидентът е станал по време на концерт на известна група. В социалните мрежи се появиха първите кадри от големия пожар, който взе десетки жертви в дискотека в Кочани в ранните сутрешни часове. Най-вероятно пожарът е възникнал от използване на пиротехника. В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се твърди, че това е моментът на настъпването на пожара. Още: Като кибрит: Руската рафинерия на Черно море гори втори ден (ВИДЕО)

На другите кадри, публикувани в Х, се виждат големи пламъци. Според информацията някои от ранените са настанени в болницата в Кочани, а около 60 души са изпратени с автомобили в болницата в Щип.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA